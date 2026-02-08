ドジャースでもプレーしたことのあるゴア氏がなくなった(C)Getty Imagesあまりにも早すぎる死だった。かつてドジャースなどでプレーしたテレンス・ゴア氏が現地時間2月7日に34歳の若さで死去したと複数の米メディアが報じた。【動画】走塁のスペシャリスト！ゴア氏の盗塁シーンをチェック米紙『New York Post』は、妻のブリトニーさんがSNSに投稿した内容を伝え、ゴア氏は「ごく簡単な手術のはずだった」が、亡くなってしまっ