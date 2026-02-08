8日の石川県内は、最高気温が0度未満の真冬日となったところもあり厳しい寒さとなりました。このあとも低温が続く見込みで路面や水道管の凍結に注意が必要です。8日の石川県内は強い寒気の影響で断続的に雪が降り、日中も気温はほとんど上がらず、ところによっては最高気温が0度未満の真冬日となるなど厳しい寒さとなりました。住民「（雪は）もういいです、ほんとうに。もう終わりかなってこの前思ったんだけどね」8日の最低気温