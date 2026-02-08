週明けは冬型の気圧配置は緩む一方、週のなかばには低気圧が日本列島付近を進む見込みです。建国記念の日の11日(水)は、九州から東北まで広い範囲で雨が降りそうです。内陸部では雪が降るでしょう。11日(水)午前9時の予想天気図です。能登半島付近に低気圧の中心があり温暖前線、寒冷前線ともにのびています。低気圧や前線付近では雨が降るでしょう。太平洋側では南よりの風が吹き、雪ではなく雨の降るところが多いでしょう。11日