月曜日の午前中は日本海側で雪が続き、積雪がさらに増えそうです。午後は大雪のピークを越えて、雪の範囲が狭くなるでしょう。ただ、日本海側では山陰や近畿北部、北陸を中心に積雪が急増した所があります。交通機関の乱れや、なだれ、屋根からの落雪に注意が必要です。関東から西は広い範囲で晴れるでしょう。朝は冷え込みが強まるので、積雪や路面の凍結に注意が必要です。日中の気温は日曜日より高くなり、厳しい寒さは少し緩み