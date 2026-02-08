◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第3日スノーボード女子パラレル大回転予選（2026年2月8日リビーニョ・スノーパーク）今大会限りで現役を引退する2014年ソチ五輪スノーボード女子パラレル大回転銀メダリストの竹内智香（42＝広島ガス）が、日本女子最多記録に並ぶ7度目の五輪出場を果たした。7日に行われた同種目の予選に出場し、第12組でアイリス・プフラム（米国）と滑走。冬季大会にスピードスケートで4度、夏季大会