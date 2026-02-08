フィギュアスケート女子10年バンクーバー五輪銀メダリストでプロとして活動する浅田真央さん（35）が8日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。浅田さんは「January」とつづり、1月のプライベートショットを多数投稿。スウェットにキャップ姿で犬の散歩をする写真や、長年のファンを公言している浜崎あゆみのライブ参戦ショット、趣味のかき氷の写真も投稿した。これにファンからは「真央ちゃんの