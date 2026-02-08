乙女座・女性の運勢 乙女座の可能性を一気に広げるようなパワフルな社会運が展開中です。すでにその流れに乗っているでしょうが、いまは思いきった挑戦をすべて自分の糧にできる強さがあります。やったことのないものにも引き続き、積極的にかかわっていきましょう。が、今週はその勢いに迷いを感じる面もあるかな。当てはまるなら、少し気持ちが疲れてきているのかもね。積極性は維持しつつも、ちょっと行動のペースを落と