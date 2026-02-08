水瓶座・女性の運勢 自分に対して前向きに厳しく、思いきって行動できる非常にパワフルな時期です。まだまだこの時期は続きますが、いままで結構頑張ってきているなら、心身の疲れや日常面での乱れも目立ってきているころかも（頑張りすぎて家を放置気味など）。もし当てはまるなら少しペースを落としましょう。いま目指す成長は長丁場です。少し自分を顧みる時間も持つべきですね。また、最近一気に意欲的な水瓶座に共感し