魚座・女性の運勢 思いきって動き出したい。そんな意欲が自分の内側から湧いてくる時期が継続中です。すでに何か始めているのなら、自分の意識が速いテンポで変わりつつあるのも実感しているでしょう。特に社会面に関しては、挑戦がベスト。「本当にやりたいこと、自分にとって価値があること」を目指すなら状況はますます追い風ですよ。ただ、そういう魚座の意欲は、身近な＆これまで親しくしてきた人たちにはあまり理解されない