シンガー・ソングライターの大黒摩季（56）が8日、X（旧ツイッター）を更新。衆院選の投開票日を迎え、若者に投票を呼びかける動画を公開した。大黒は「若者よ、出番です！！今日は衆議院選挙の投票日これ見て今すぐ世の中変えちゃって」と動画を公開した。自身の楽曲『熱くなれ』に乗せて、「君らを舐めてる腐った大人を裁いて信じられる大人を」「そもそもお・と・なを、選べるなんて最高にエモくない！？ワクワクしちゃう」とい