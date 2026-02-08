山陽オートのＧＩ「創刊６０周年九州スポーツ杯第６０回スピード王決定戦」は８日、２日目の開催を予定していたが、降雪、競走路の積雪により中止となった。この日は場内で「山陽オートラーメン横丁」を開催、６店舗が出店していた。中止で来場者も早々と帰宅するとあって、選手側は選手が場内で食べられるよう関係者と交渉、承諾を得てフードロス削減に貢献した。場内に現れた選手に居合わせたファンもビックリ。選手も快