山陽オートのＧ１「創刊６０周年九州スポーツ杯第６０回スピード王決定戦」は８日、２日目の開催を予定していたが、降雪、競走路の積雪により中止となった。森且行（５１＝川口）は中止を受け朝からマシンと向き合った。「時間がいっぱいあるから、ゆっくりいろいろ考えるよ。初日あったフロントが暴れる症状も直さないと。それにリアも流れた」と、まずは同期の西村龍太郎に手伝ってもらい、フレームの修正に着手した。「雪