山陽オートのＧ１「創刊６０周年九州スポーツ杯第６０回スピード王決定戦」は８日に２日目が開催される予定だったが、降雪で中止となった。石本圭耶（２６＝飯筭）は仕切り直しの３日目に向け万全を期す。７日の初日１１Ｒでは会心のスタートを切ると道中でもスピード上位の黒川京介を抑え切って値千金の白星を挙げた。「スタートの感触は良かった」と胸を張る。当地は「風が強い。自分は風が強い走路は苦手なんです