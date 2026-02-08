◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１節川崎５―３柏（８日・Ｕ等々力）柏はアウェーで川崎に３―５で敗れた。気温１度、朝から降り続いたことで所々に積もる雪。寒さが厳しい等々力で先に熱が帯びたのは川崎だった。エリア内でのファウルでＰＫを許すと、前半６分にＦＷエリソンが冷静にゴール右へ沈めて先制された。昨季、両チーム８発入り乱れたリーグ戦、ルヴァン杯準決勝での激闘と熱戦を繰り広げてきたが、この試合で