雪の影響により京都で缶詰め状態になったクラシック有力候補に同情の声が集まってる。９日（月）に代替開催となった３歳重賞のきさらぎ賞・Ｇ３（芝１８００メートル）に出走する関東馬ゾロアストロ（牡３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父モーリス）は前日輸送で京都競馬場に到着済み。余分に一泊するイレギュラーな形で臨むことになった。きさらぎ賞は９頭立てで行われる。関西馬の６頭は通常通りの当日輸送で臨むため、引き続き栗