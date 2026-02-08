◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１節川崎５―３柏（８日・Ｕ等々力）川崎が柏を下し、３年連続の開幕戦勝利を飾った。ブラジル人ＦＷエリソンが前半２５分までにハットトリックを記録した。６分にＰＫを沈めると、１１分に左足で、２５分に右足で決めてみせた。その後、前半３８分にＦＷ細谷、後半１６分には昨季途中まで在籍したＦＷ瀬川に得点を許し、１点差に迫られた。だが、後半２３分、ＣＫからＤＦ松長根悠仁