巨人の大勢投手が８日、「大勢川崎病支援プロジェクト」のトークセッションに登壇した。大勢は自身も患った経験がある川崎病を多くの人に知ってもらい、治療薬の製造に不可欠な血液の成分が十分に集まるよう献血への協力を求める同プロジェクトを昨年から開始。この日はサンマリンスタジアム横に午前９時３０分から正午、午後１時３０分から同３時３０分まで献血バスを廃車し、献血協力者には同プロジェクトのオリジナル記念品