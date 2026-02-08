航空自衛隊の滑走路を駆け抜ける「第1回 静岡リレーマラソン静浜ベース2026」が8日、焼津市の静浜基地で開催されました。このリレーマラソンは、友だちや家族、職場の仲間などで一周1.9キロのコースを何人で走っても、ひとり何周走っても、仮装で走っても構わない新しいランニングイベントです。大会には県の内外から1チーム2人から10人で構成された194チーム、およそ1200人がエントリー