重慶市両江新区の自動車メーカー賽力斯集団（セレス・グループ）の工場。（２０２５年９月１９日撮影、重慶＝新華社記者／王全超）【新華社北京2月8日】最近の西側メディアの報道では中国経済がピークを迎えたとの見方が繰り返し取り上げられ、構造的制約への懸念と結び付けて語られることが増えている。一方、各国が公表した年間経済統計は、世界経済の回復が依然まだら模様で、成長ペースのばらつきが続いている現実を浮き彫り