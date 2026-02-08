７日、成都国際パンダ灯会のイルミネーション。（成都＝新華社配信／趙夢橋）【新華社成都2月8日】中国四川省成都市で7日、省の無形文化遺産で市の重要観光イベントでもあるランタン祭り「第55回成都国際パンダ灯会」が始まった。会期は3月22日まで。新春の雰囲気の中、伝統的なランタンと現代のライトアップ、パンダや三国志など四川省ならではの要素と地域文化を融合させている。７日、成都国際パンダ灯会のイルミネーション。