男子ビッグエアで金メダルを獲得し、おどける木村葵来（左）と銀メダルの木俣椋真＝リビーニョ（共同）金、銀、銅のラッシュに雪山の会場が沸いた。ミラノ・コルティナ冬季五輪で7日、日本勢がスノーボードとスキージャンプで相次いでメダルを獲得。「感動した」「おめでとう」。会場で日の丸を手に声援を送った家族や観客は高揚感に包まれ、続く活躍に期待する声が上がった。スノーボードの男子ビッグエア。ライトに照らされ