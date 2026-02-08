江戸川ボートの5日間開催「にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川」は8日が初日。地元の近藤雄一郎（29＝東京）が2、2着と手堅い滑り出しを決めた。前半4Rは5コースから道中の接戦をさばき切る好内容。後半9Rは2コースから慌てず騒がずの差しハンドルで乗り切った。レースを終えると「初日からこのポイントは大きい」とホッとした様子。コンビを組む50号機に関しても「伸びはいい」とまずまずの雰囲気。「少し重いところはある