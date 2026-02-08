「こんなん誰が買うねん」という夫婦の会話を横目に、約1.6kgの巨大ステーキ肉をカゴへ-。そんな大胆な買い物エピソードがThreadsに投稿され、話題となっています。投稿したのは2児の父であるRyosukeさん（@ryosuke0526）。まさに「肉の塊」といえるインパクトある写真には、「でかした！」「かっこいい！」「どうやって焼くねん？」など称賛や驚きのコメントとともに、1.3万件の「いいね」が集まりました。【写真】全体像はこちら