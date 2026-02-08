上越では８日午後1時半すぎから「大雪警報」が発表中です。夜のはじめ頃にかけて大雪による交通障害に警戒してください。新潟地方気象台によりますと、新潟県では８日夜のはじめ頃にかけて山沿いだけでなく、平地でも大雪となる所があるでしょう。また、新潟県では大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達する見込みです。予想よりも寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪とな