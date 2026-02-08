秋田地方気象台は「暴風雪と高波及び大雪に関する秋田県気象情報」を午後4時19分に発表しました。沿岸の海上では、強い冬型の気圧配置や低気圧の影響により、雪を伴って西よりの非常に強い風が吹き、しける所がある見込みです。また、県内では、大雪となる所があるでしょう。8日は、暴風雪に警戒し、高波に注意・警戒してください。9日明け方にかけて大雪に注意・警戒してください。＜概況＞日本付近は、強い冬型の気圧配置となっ