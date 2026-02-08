エサが出る知育おもちゃの仕組みがわからず、ボタンではなく飼い主の手を「ポチッ」と押してごはんを催促する柴犬の姿がXに投稿され、表示回数222万回を超える反響を集めています。投稿したのは、「ガソリンスタンドの店長犬・白柴まつ（@bankinmatu）」としてXアカウントを運営されている、まつちゃんの飼い主さんです。【写真】「えっー？！そこ押しちゃう…？」の姿「お腹空いた時に自分でカリカリ食べれるように買ったんだけど