º£Ç¯40ºÐ¡Ä¡Ö¤³¤ó¤Ê´é¤À¤Ã¤±¡×¤ÎÀ¼¤â¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNEWS¡×¡Ö´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç¡Ê¸½SUPER EIGHT¡Ë¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿ËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤á¤ë¤è¡×¤È¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤òÅº¤¨¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤ÏÇÐÍ¥¡¦ÆâÇîµ®(39)¡£¥Õ¡¼¥ÉÉÕ¤­¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼»Ñ¤Ç¡ÖSNS¤ËÁÂ¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤ëÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤ÎÈ¯¿®¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÆâ¤Î¶á±Æ¤Ë¡Öµ×¡¹¤ËÆâ¤¯¤ó¸«