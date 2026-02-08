新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？2月9日（月）〜2月15日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！第1位★天秤座運勢第1位！人生というステージで、独自の美学を貫く週。誰かの期待に応える「いい子」でいる必要はありません。あなたの洗練された知性が個性を研ぎ澄まします。遊び心と冷静な分析を掛け合わせ、自分にしか作れない「形」をこの世界に残す準備をしてみ