ミラノ・コルティナオリンピックが開催されているイタリアで7日、鉄道設備への破壊行為などが相次いで見つかり、高速列車などに大幅な遅れが生じました。警察は妨害工作の可能性も視野に調べを進めています。ロイター通信などによりますと、イタリア中部で7日、線路の切り替え装置がある小屋が放火されました。その数時間後にはボローニャ近郊で列車の速度を検知するためのケーブルが切断されているのが見つかり、近くの線路脇では