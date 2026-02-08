「練習試合、日本ハム８−４阪神」（８日、エナジックスタジアム名護）新庄監督が２安打１打点だったドラフト２位のエドポロ・ケイン外野手（大阪学院大）の身体能力の高さを絶賛した。「エドちゃん？エドくんの…これ、なんて呼んだらいいんだろう。エド…ポ…ロ。言いづらくない？ケインでいい？ケインくん」と呼び方を確認した指揮官。この日のプレーについて「１打席目の打って、ちょっとつまずいて走って、スライドがもの