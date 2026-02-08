ソフトバンクのドラフト5位ルーキー・高橋隆慶内野手（24＝JR東日本）のA組（1軍）残留が決定した。当初は笹川の体調不良にともなう第2クール限定の昇格だったがアピールが実った。小久保監督は「次もまた来させるようにしました。バッティングが結構面白いという評価の声が大きい。実戦を見てみます。（守備も）聞いている評価より違和感はなかったです。そんなに悪くないやん、と」と説明した。この日、室内練習場で本多