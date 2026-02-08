スリップ事故を処理していた警察官2人がひき逃げされる事件がありました。8日午前4時半ごろ、東京・中央区の築地大橋で、路面凍結が原因とみられるスリップ事故を処理していたパトカーにイタリアの高級車、ランボルギーニが突っ込みました。この事故で、警察官1人が首の骨を折った他、もう1人の警察官が腰の骨を折り、いずれも重傷です。運転していた男は、助手席に乗っていてケガをした女性を放置したまま逃走していて、警視庁は