「ビートたけしのTVタックル」（テレビ朝日系）の20206年2月8日放送で、最近、中国に出かけた司会のビートたけしさんが、「台湾有事っていうけれど......」と指摘した。「中国は、就職するとこがなくて、相当ヤバイみたいだよね」「こないだ、ちょっと中国に行ってきたんだけど、今の状態だと、アメリカの一人勝ちみたいな感じがするんだけどなあ。まあ、とにかく就職するとこがなくて、相当ヤバイみたいだよね」たけしさんはそう