将棋の福間香奈女流名人＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝に西山朋佳女流二冠＝白玲、女流王将＝が挑む、ユニバーサル杯第５２期女流名人戦五番勝負（主催・報知新聞社ほか）第３局が８日、千葉・野田市の関根名人記念館で指され、先手の福間が失冠し、女流五冠に後退した。序盤は福間が攻めて西山が受ける展開ながら、互角の形勢だった。だが西山の９４手目△６六銀で王手をかけられて苦しくなった。福間はタイ