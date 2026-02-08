将棋のユニバーサル杯第５２期女流名人戦五番勝負（主催・報知新聞社ほか）第３局が８日、千葉・野田市の関根名人記念館で指された。挑戦者の西山朋佳女流二冠＝白玲、女流王将＝が福間香奈女流名人＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝に勝利し、３期ぶりに女流名人位を獲得した。先手の福間が攻め、後手の西山が受けの展開が続き、一時は福間が優勢。しかし西山が６０手目に△５二金と打つと、形勢が逆転。９４手目