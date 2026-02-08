人気インフルエンサーでタレントのなえなのが８日放送の「おまかせ！」（日曜・午前１１時４５分）にスタジオ生出演。芸名の由来を生告白する一幕があった。この日の番組では、開催中のミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエアで金メダルに輝いた木村葵来（きら、ムラサキスポーツ）の名前の話題に。木村の父がガンダム好きでアニメ「機動戦士ガンダムＳＥＥＤ」の登場人物・キラ・ヤマトから命名されたという由来