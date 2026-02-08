巨人の春季キャンプは８日、第２クール最終日を迎えた。スポーツ報知評論家の村田真一氏は昨季８勝止まりだった戸郷翔征投手のブルペン投球を視察。順調な調整ぶりを見守った上で直球のキレを取り戻すことが復活へのカギを握ると語った。＊＊＊＊＊＊ブルペンで戸郷は上半身と下半身のバランスをしきりに気にしながら投げていたよね。おそらく本人も昨季、うまくいかなかった一番の要因が真っすぐにあることを分か