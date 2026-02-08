中日・井上一樹監督が８日、沖縄・北谷キャンプ序盤のＭＶＰに鵜飼航丞外野手を選んだ。この日で第２クールが終了。特に目立っている選手を問われると「難しいけど」と悩みながらも「鵜飼にしておきましょうか」と指名した。この日のシート打撃で本塁打。７日の練習前に「ロマン砲と呼ばれるのを卒業する」と宣言した５年目の大砲は、意気込みをバットでも示した。指揮官は「たまたまとはいえ、今年にかける思いを『口だけかよ