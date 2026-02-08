東京、京都開催が中止となった２月８日、小倉競馬は１１レース（４Ｒ・障害未勝利は雪の影響で取りやめ）が行われ、１日の売り上げ（売得金）は１６６億２５４２万５３００円の爆売れ。同競馬場の１日の売り上げレコードを更新した。この日と同じく重賞のなかった先週１日（日曜）の売り上げは７６億７０５７万７４００円。前年比１６３・３％増の驚異の売り上げ。これまでの１日の最高売り上げは、２５年７月６日の１６０億２