タレントの中島史恵が８日、都内で「＃５７〜感じる史恵★〜中島史恵写真集」（双葉社刊）の発売記念イベントを開催した。毎年恒例の写真集発売に「（出版社から）お依頼をいただいて、ファンの皆さんのおかげで写真集を出せるので感謝しかない」と喜んだ。３９歳で一度グラビアを引退するも、４９歳で復活。スタイルを維持する秘訣（ひけつ）を聞かれると「食べるのを控えたりはするんですけど、過度なシェイプアップではなく