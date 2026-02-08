白鵬翔氏（40）が第16回白鵬杯を開催すると発表した。1月20日に開かれた会見の場では、驚きの光景が……。＊＊＊【写真を見る】白鵬翔氏に“相撲レッスン”を受けた「22歳女子大生」念願の「女子部門」元横綱の白鵬氏に「とったり」をかけたのは、慶應義塾大学4年生にして、一昨年の世界相撲選手権女子個人中量級のチャンピオン、長谷川理央さん（22）。「イテテテ……」と言いながらもうれしそうな表情をしているのは、長年