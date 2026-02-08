「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子ビッグエア・決勝」（７日、リヴィーニョ・スノーパーク）木村葵来（２１）＝ムラサキスポーツ＝が３回目で完成度をあげた大技１９８０（５回転半）を決めて９０・５０の高得点をたたき出し、金メダルを獲得した。銀メダルは木俣椋真（２３）＝ヤマゼン＝で、日本勢が歴史的ワンツーを飾った。金メダルの木村は岡山市出身。趣味でスノーボードをしていた父の影響で４歳から板に乗