ライブを企画した斎藤桂さん＝2025年12月、新潟市耳が聞こえる人も聞こえない人も同じようにお笑いを楽しんでもらおうと、新潟市で2025年12月、「目で楽しむお笑いライブ」が開かれた。無料招待された聴覚障害のある約30人を含む300人ほどが観賞した。「ロッチ」など人気芸人7組が出演。視覚に訴える工夫が凝らされた演出に、会場は笑いに包まれた。（共同通信＝近藤優士）全観客に耳栓が配られた。「聞こえない世界を体験し、