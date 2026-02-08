県内は強い寒気の影響で、9日明け方にかけて山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となるおそれがあります。積雪や路面の凍結による交通障害などに注意してください。県内では上空に強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まっています。このため、9日明け方にかけて、山地を中心に大雪となり、平地でも大雪のおそれがあります。三好市西祖谷では、8日午後3時までに4センチの積雪を観測しています。9日午前6時までの12時間に降る