前広島の宇草孔基外野手（28）が今季からチェコでプレーすることが8日、分かった。同国のリーグに所属する「コトラーシュカ・プラハ」と7日付で契約し、背番号は51に決まった。宇草は、法大から19年ドラフト2位で広島に入団。NPB通算142試合に出場し、昨季限りで戦力外通告を受けていた。宇草は本紙の取材に応じ、「野球が続けられることがうれしいです。思い切り駆け回りたいと思います。初めての海外でのプレーなので、