８日午前１１時半頃、東京都新宿区の都営地下鉄新宿線新宿―新宿三丁目駅間で、走行中の列車（１０両編成）が電気系統の故障で停車した。都交通局によると、同線は約５０分にわたり全線で運転を見合わせ、故障した列車の乗客約４００人は係員の誘導で新宿三丁目駅まで徒歩で避難した。けが人や体調不良者はいなかった。同線はこのトラブルの影響で、午後３時半現在も新宿―市ヶ谷駅間で運転の見合わせが続き、市ヶ谷―本八幡