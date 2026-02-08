もうすぐバレンタイン。お手頃価格で買えるチョコ菓子を探している人も多いのでは？ 今回は、シャトレーゼのバレンタイン限定スイーツから、プチギフトにぴったりの人気アイテムを3つ紹介します。しっとり生チョコサブレや濃厚なブラウニー、なめらかなチョコレートなど、味も見た目も満足度抜群です。友チョコや職場用にも手軽に渡せる、喜ばれるバレンタインギフトばかりですよ。しっとり濃厚でおいしい！●バレンタイン しっと