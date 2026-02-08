介護の現場で車椅子を使う機会は多いですが、正しく扱えているか不安に感じる方もいるのではないでしょうか。車椅子は移動をサポートする心強い道具ですが、使い方を誤れば利用者の安全を脅かす事故につながることもあります。本記事では、介護で使う車椅子の基礎知識から基本的な介助方法、そして事故を防ぐ注意点まで、シーン別に分けて解説します。 監修社会福祉士：小田村 悠希（社会福祉士）・資格：社会福祉