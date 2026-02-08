認知症の治療に用いられる漢方薬には、特に怒りや暴言などの症状を和らげる効果や、笑顔や感謝の言葉が増えるなど、前向きな感情表現を促進する効果が報告されているものもあるようです。認知症に効果的な漢方薬について「あゆみ野クリニック」の岩崎先生にお聞きしました。 編集部 どのような漢方薬が認知症に効くのでしょうか？ 岩崎先生 もっとも医学的エビデンスが豊富で代表的な漢方薬は抑肝散（ヨクカンサン）です。抑