アルコール依存症は段階的に進行します。初期段階では飲酒のコントロールが徐々に難しくなり、予定よりも多く飲んでしまう、飲酒の機会を増やすといった行動が見られます。中期になると仕事や家庭生活に支障をきたし始め、周囲からの指摘を否認するようになります。精神的には不安や抑うつが顕在化し、社会的には人間関係の悪化や孤立が進みます。早期のサインに気づき、適切な対処をすることが深刻化を防ぐ鍵となりま